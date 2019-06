Endless, il nuovo disco di Alessandro Sparacia

Il nuovo disco di Alessandro Sparacia “Endless”, il cui mastering è stato curato dal rinomato produttore italiano di fama internazionale Alessandro Del vecchio (Hardline, Jorn Lande), è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto online e streaming.

Ecco come l’autore descrive il suo nuovo disco:

«Endless è un concept album che racconta una storia d’amore e lo fa ripercorrendo i principali stati d’animo vissuti dal protagonista. Brani strumentali e cantati si alternano spaziando dal rock al metal progressive. Musica e parole si rincorrono durante tutto l’album accompagnando l’ascoltatore in un viaggio attraverso le emozioni, una per ogni brano, come la passione, il coraggio, la rabbia e la follia»

Durante i mesi passati Alessandro Sparacia ha anticipato la release del disco pubblicando diversi contenuti, tra cui il lyric video di “Rage” di cui alleghiamo il link qui di seguito:

Rage – Official Lyric:

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/theConceptAlbum/

Pubblicata il 28/06/2019