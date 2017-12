Enchelados, il nuovo singolo degli Oak

Il racconto solenne, drammatico, quasi epico della forza, ad un tempo splendente e cupa, della natura attraverso il conflittuale rapporto tra l’uomo e le forme di vita che lo circondano, un uomo capace di piegarne la bellezza per proprio tornaconto salvo poi incorrere nelle spaventose e colossali ribellioni che la natura rovescia su chi la sfrutta.

Suggestioni in musica attraverso le note di Enchèlados, nuovo brano degli OAK, band fiorentina che interpreta in modo personale e profondamente spirituale spunti post rock ed ambient che sono stati sintetizzati nel concept album in uscita il prossimo 14 gennaio per Volcano Records & Promotion

Enchèlados è da oggi disponibile sul canale Youtube della band al link

Per maggiori informazioni

www.facebook.com/pg/oakmassive

www.facebook.com/volcanopromotion

www.volcanopromotion.com

Pubblicata il 07/12/2017