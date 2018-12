Embryo: quattro date a Gennaio

Dopo la pubblicazione del quarto album “A Step Beyond Divinity”, la band è pronta a tornare on stage per presentare i brani del nuovo album con una novità nella line-up live e la voglia di dimostrare tutto il valore dell’ultimo lavoro in studio. Quattro date, quattro regioni diverse e due “prime volte” per portare la musica della band ad un pubblico sempre più ampio, anche in Italia. Altre novità vi aspettano a breve, stay tuned!

Giovedì 24 Gennaio – TBA

Venerdì 25 Gennaio – Napoli

Sabato 26 Gennaio – Roma

Domenica 27 Gennaio – Cremona

Pubblicata il 07/12/2018