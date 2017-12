EINSTEIN E’ IL NUOVO SINGOLO DI MYALE: FUORI IL VIDEOCLIP SU YOUTUBE!

In radio arriva Einstein, il nuovo singolo del fiorentino Myale - al secolo Alessio Peruzzi – targato Areasonica Records: il terzo brano estratto dall’omonimo album Myale viene lanciato insieme ad un evocativo videoclip su youtube!

Negli ultimi mesi l’ultimo singolo Zero Sbagli finisce in rotazione su tutte le migliori radio indipendenti d’Italia, la musica di Myale arriva al pubblico e alla critica ricevendo sempre più opinioni positive. Il cantautore toscano viene intervistato su diverse emittenti, tra cui Radio Italia Anni 60 all’interno del format musicale di Maurizio Martinelli, e la sua filosofia del “Se non sbagli, ciò che conquisti ha poco valore” affascina Angelo Vegliante, che gli dedica un approfondimento su Fan Page.

Myale adesso presenta Einstein, un pezzo dal sound leggero e marcatamente indie, accompagnato da un videoclip fatto di atmosfere nostalgiche, spazi aperti e legami che, dolorosamente, a volte vanno via e a volte ritornano. Un brano che parla del dare senso al tempo e agli affetti per non rischiare di avere rimpianti nel corso della nostra vita: insomma, con Myale ogni lasciata è persa.

Pubblicata il 10/12/2017