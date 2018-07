Edo Sanz pubblica il suo disco per piano solo

Il pianista Edo Sanz ha pubblicato l’omonimo disco con tredici brani per pianoforte solo.

Nato a Città del Messico, Edo Sanz è cresciuto in una famiglia di talentuosi artisti che lo hanno ispirato e acceso la sua creatività musicale. Edo Sanz ha iniziato a comporre all’età di cinque anni, ma per un po’ si è fermato in un gruppo rock dove ha scoperto diversi stili musicali e ha imparato a suonare altri strumenti. Sanz ora è tornato al suo amato pianoforte con una rinnovata passione e il desiderio di condividere la sua gioia di fare musica con il mondo.

Il suo disco omonimo uscito ad aprile 2018 di contemporary classical music è composto da 13 brani per piano solo. Un disco in cui ogni traccia è un quadro che esprime emozioni in musica. Ti fa pensare al titolo del brano e a come viene descritto e trasportato musicalmente.

Questo album strumentale per pianoforte è molto vario e pieno di sfumature e di colori, stati d’animo e atmosfere, sensazioni ed emozioni. Sicuramente un disco tutto da ascoltare, con luci soffuse e in pieno relax.

Edo Sanz inizia il suo lavoro discografico con Gifted, una danza gioiosa e spensierata sui tasti del pianoforte, poi segue il sognante Train to Neptune e Castle Ghost più malinconico.

La Rosa e Muneca de trapo sono i pezzi più lunghi dell’album: quasi 7 minuti e mezzo il primo e oltre i 6 minuti il secondo. Gone With the Storm, Apophis last stop, The Alien’s Dream e Per l’acqua sono brani che alternano stati d’animo drammatici a tranquilli e silenziosi.

The Hum, Lapse, Crop circles Inc. e The Emptiness, chiudono il disco EDO SANZ con un crescendo di sonorità fluide e leggere e tanta intensità emozionale.

L’album per piano solo di Edo Sanz è disponibile su Amazon, iTunes, CD Baby e molti altri stores di digital streaming.

Credits

Titolo: EDO SANZ solo piano

Edo Sanz, pianoforte e compositore

Pubblicato: 1 Aprile, 2018

Etichetta: Indipendente

Genere: New Age Solo Piano – Contemporary Classical

Info: https://www.edosanz.com

https://open.spotify.com/artist/2jKIUOfOpt05lFql397e1v?si=R0wqAATsSMu7mQ8gerBZoQ

Pubblicata il 24/07/2018