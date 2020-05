Ed Golfo pubblica il suo singolo di debutto dal titolo “Mistakes”

L’11 maggio 2020 è uscito il primo singolo di Ed Golfo dal titolo Mistakes.

Ed Golfo è un avventuroso cantautore la cui musica fonde ritmi elettronici con melodie pop per creare così il sound che lo contraddistingue.

Di base a Bolzano, Ed ha trascorso la sua adolescenza suonando la chitarra in diverse band a Trento e prendendo parte a vari progetti musicali.

Nonostante fosse richiesto e considerato un buon musicista per le sua abilità, ciò che desiderava davvero era, avere il controllo creativo di un progetto e quando ne ebbe le capacità necessarie, decise di presentare le sue canzoni al mondo.

Dopo alcuni tentativi falliti di avviare band tradizionali, Ed Golfo ha avuto l’idea di utilizzare l’open sourcing, per poter creare musica invitando collaboratori a entrare nei suoi progetti per dargli valore aggiunto.

Il risultato finale di tutto questo lavoro è un suono unico, meglio esemplificato dal suo recente singolo Mistakes uscito l’11 maggio su tutte le migliori piattaforme di streaming e sugli stores musicali.

https://open.spotify.com/track/1tP7JG8iWuBWhO8hf3KPJU?si=gi-KwUGmRCi4-ckJs5zm6g

Mistakes è un inno euro-pop, dal colore dark, e allo stesso tempo dalla forte spinta propulsiva, con melodie accattivanti che catturano l’attenzione e che stimolano la voglia di ascoltarlo fino in fondo. La voce futuristica con la quale Ed interpreta il suo brano è la perfetta presentazione di se stesso al mondo discografico.

«Questa è la mia prima pubblicazione – ci racconta Ed Golfo – Stavo cantando mentre guidavo la macchina per una noiosa trasferta di lavoro e canticchiando mi sono uscite due melodie in maniera totalmente spontanea. Le ho registrate con il mio smartphone e più tardi ho “tradotto” quelle melodie in note, ho trovato gli accordi e alcuni amici mi hanno aiutato nel processo di scrittura della canzone. Questa è la mia prima uscita, un mix di edm, funk, french touch e disco dance.»

Il singolo di Ed Golfo, Mistake è disponibile online, anche in freedownload su: https://edgolfo.bandcamp.com

Credits

Arranged by Head_in_Bra and Blue Noise Studio

Produced by Ed Golfo, Head_in_Bra and Blue Noise Studio

Mix and master Blue Noise Studio

Streaming

