E’ uscito “Notturno”, nuovo video di Nerv

Video girato da Groich in una città che si smaterializza fra le luci della notte; insieme alle persone che la vivono ed insieme a Nerv, che si nasconde tra frammenti di facce anonime.

Nerv è un progetto nato da poco, lo scorso novembre ha debuttato con il suo primo ep “Dormi” e con il singolo “Voce”, a distanza di soli 4 mesi eccoci di nuovo con il singolo “Notturno” che preannuncia l’uscita di un secondo ep.

link al video: https://www.youtube.com/watch?v=C8ahf1wxK3I

Il Testo fa cosi:

Accordarsi con se

una stretta di mano

vergognarsi perchè

ci si sente lontano

da promesse che poi

non manteniamo mai mai mai

E allora dove vai?

Questa sera cosa fai?

se non resti con me

ah, non lo so

stiamo insieme o forse no

ammaliamoci

ammaliamoci comprendiamoci

ammaliamoci abbracciamoci

ammaliamoci consumiamoci

ammaliamoci consoliamoci

ammaliamoci comprendiamoci

ammaliamoci abbracciamoci

ammaliamoci consumiamoci

ammaliamoci consoliamoci

Pubblicata il 21/04/2018