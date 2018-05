E’ uscito NERV, il secondo EP di Nerv

Nerv è un progetto musicale auto-prodotto in tutte le sue fasi, ma dietro non c’è solo un singolo. Il progetto vuole essere sin da subito collaborativo, in una sorta di collettivo chi può e vuole da un suo contributo, secondo le sue capacità e a costo zero (o minimo). Il nome nasce a causa di un’ infiammazione al nervo ulnare e dall’incubo di una lunga convalescenza, senza suonare.

Una volta ristabilita l’attività della mano e del braccio, Nerv scrive subito il suo primo ep “Dormi” https://youtu.be/Y-8cPlJ-4_0 che tratta dell’influenza che la tecnologia ha sull’essere umano e dell’assuefazione che quest’ultimo prova per lei.

Con l’ep esce anche il video di “Voce” https://youtu.be/KjwborgSysA , dove una ragazza scopre come “vedere” a colori in un mondo diventato in bianco e nero a causa della tecnologia.

Dopo sei mesi esce il secondo ep, l’ep omonimo. Questo ep è stato pensato soprattutto per i live, è un’ep “comodo” rispetto al primo, perché è realizzato interamente con chitarra e voce (+ effettistica). A differenza del primo ep c’è un corpo più ampio di testi; formati da dialoghi onirici (a volte reali ma risognati) o flussi di coscienza, intrecciati tra loro da un’oscurità permanente, criptica. Questa oscurità è resa anche dal video “Notturno”, una canzone dedicata alla notte e alle suggestioni che crea grazie a coloro che la vivono.

La formula del primo ep rimane medesima anche nel secondo, un’unica traccia di circa venti minuti. Questa volta però ci sono più ”canzoni” e meno “atmosfere sonore”, la scelta qui è dovuta a una protesta: gli album vanno ascoltati tutti d’un fiato come si faceva una volta, soltanto cosi si riesce a cogliere l’essenza di un lavoro nella sua interezza, oggi le persone ascoltano jingle più che musica.

Nerv – NERV – ep completo

https://youtu.be/PwLJcKWpUAs

Nerv – Notturno – video

https://youtu.be/C8ahf1wxK3I

14 Maggio 2018

Rock, Indie, Industrial, Noise, Pop.

Per info: nervo45@outlook.it

