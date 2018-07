È uscito Lady Dynamite, nuovo lyric video per gli Shakesnake

Nuova anticipazione per l’ep d’esordio dei lombardi Shakesnake in uscita a luglio, con un nuovo brano che sintetizza perfettamente l’approccio di questo gruppo che sa unire la semplicità del rock più grezzo e stradaiolo con ritornelli catchy ed in grado di coinvolgere l’ascoltatore fin dalle prime riproduzioni.

Questa è Lady Dynamite, altro tassello a realizzare il puzzle hard rock degli Shakesnake, accompagnato da un lyric video semplice e d’effetto che rende ancora più evidente la capacità di questa band di realizzare una forma canzone di grande impatto e tiro assicurato!

Ecco il link al nuovo brano degli ShakesnakE

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com / www.facebook.com/volcanopromotion

www.facebook.com/ShakeSnakeBand

Pubblicata il 04/07/2018