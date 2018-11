È uscito il nuovo disco di Thomas Silver

E’ finalmente uscito The Gospel According To Thomas, l’atteso disco di Thomas Silver, chitarrista fondatore degli Hardcore Superstar, disponibile dal 23 novembre attraverso la Volcano Records in Europa e Stati Uniti in formato cd ed in digitale su tutte le piattaforme online. L’album presentato qualche giorno fa al Legend Club di Milano in occasione del Volcano Rock Fest 2019, è il primo lavoro da solista del chitarrista svedese dopo aver lasciato la band con la quale nel corso degli anni ha guadagnato notorietà in tutto il mondo con tour dal Giappone agli Stati Uniti e diverse nomination ai Grammy in patria.

Pubblicata il 23/11/2018