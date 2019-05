È uscito il nuovo disco di Peppe Sannino, storico percussionista di Renzo Arbore

A partire dal 3 maggio è disponibile nei migliori negozi di dischi, in Feltrinelli e su tutti gli store digitali compreso Spotify, “Armando”, il nuovo disco dello storico percussionista italiano Peppe Sannino che da anni affianca Renzo Arbore nelle sue tournè in tutto il Mondo.

Il disco pubblicato per l’etichetta discografica Native Division Records, è un lavoro strumentale dove ritmi etnici e pulsazioni dal mondo si fondono accompagnando l’ascoltatore in un viaggio ideale fatto di musica ed emozioni sincere. Peppe Sannino nel corso della sua carriera ha lavorato con artisti di altissimo livello, da Mia Martini a Lucio Dalla, da Chet Baker a Joe Pass passando per Ray Charles e Billy Cobham.

Ecco i titoli dei brani del disco

1. Tre pietre

2. Latin 7

3. Afroblues

4. Barco Negro

5. Bomba

6. Afreek

7. Guem

8. Armando

9. Egotrip

Video Showreel “Armando”:

Per maggiori informazioni

www.facebook.com/NativeDivisionRecords

www.volcanopromotion.com/nativedivision

Pubblicata il 05/05/2019