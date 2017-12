È uscito il nuovo disco degli Oak

Anticipato qualche settimana fa dal singolo Enchèlados, è uscito adesso in Europa, Nord e Sud America, Giappone ed Australia attraverso Volcano Records, il nuovo lavoro discografico degli Oak dal titolo altisonante “Forests precede people Desert follow them”.

Una presentazione roboante per un concept album articolato e complesso che racconta attraverso soluzioni musicali personali che attingono a linguaggi eterogenei come il post rock, il progressive e l’ambient music, il racconto solenne, drammatico, quasi epico della forza della natura attraverso il conflittuale rapporto tra l’uomo e le forme di vita che lo circondano.

L’umana intelligenza è capace di piegare l’ecosistema a proprio piacimento ma non riesce ad evitare le spaventose e colossali ribellioni che la natura rovescia su chi la sfrutta.

“Forests precede people Desert follow them” è disponibile su Spotify, Amazon Music e su tutte le piattaforme digitali.

www.facebook.com/pg/oakmassive

www.facebook.com/volcanopromotion

www.volcanopromotion.com

Pubblicata il 15/12/2017