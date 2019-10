È uscito il nuovo disco degli Hangarvain “The Great Machine”

A distanza di alcuni mesi dall’annuncio e dopo tre singoli a fare da antipasto nelle scorse settimane, è uscito il nuovo disco degli Hangarvain dal titolo The Great Machine attraverso la Volcano Records & Promotion.

Il quarto album della southern rock band napoletana guidata dal carismatico vocalist Sergio “Toledo” Mosca, è disponibile su tutti i digital store, su Spotify ed in formato fisico nella duplice edizione vinile (acquistabile solo ai live della band) e cd. Il disco mette insieme influenze diverse, dal rock al soul, di una band attiva da quasi un decennio e che ha saputo nel corso degli anni guadagnarsi l’affetto incondizionato di una nutrita e fedelissima schiera di sostenitori e fan attraverso una produzione discografica generosa e concerti sempre coinvolgenti. The Great Machine, prodotto dal chitarrista Alessandro Liccardo e mixato da Andrea Fusini (Frozen Crown, Bemore), contiene otto tracce più una bonus track disponibile solo nella versione vinile e su Spotify, e sarà presentato nella città natale della band l’8 novembre con un release party che avrà come ospite Thomas Silver, ex chitarrista degli svedesi Hardcore Superstar e compagno di label degli Hangarvain.

Pubblicata il 14/10/2019