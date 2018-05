È uscito il nuovo disco degli Ephyra: The Day Of Return

The Day Of Return è il titolo del terzo disco degli Ephyra disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital store a partire dal 18 maggio.

Un concentrato di melodic death metal contaminato con reminiscenze folk, epiche ed etniche, delineano il nuovo disco di una band esperta ed ispirata che in questo capitolo affianca alle due voci maschile e femminile, ben supportate dall’impatto granitico delle chitarre e della sezione ritmica devastante, la ricercatezza di strumenti etnici, mongoli e giapponesi per la precisione, che colorano di suggestioni orientali e allo stesso tempo moderne le dieci tracce.

The Day Of Return, costruito su di un impianto narrativo personale ed introspettivo nella conduzione delle liriche, è stato registrato presso l’Elnor Studio di Mattia Stancioiu dove gli Ephyra avevano prodotto anche i due precedenti album.

The Day Of Return è disponibile in tutto il Mondo attraverso Volcano Records.

Pubblicata il 18/05/2018