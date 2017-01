E’ uscito “Effetto Placebo”: il nuovo album del rapper italiano Davide Calandra, in arte Devid

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato il video ufficiale del singolo “Buio”, tratto dall’album “Effetto Placebo”: l’ultimo lavoro del rapper italiano Davide Calandra (in arte Devid) uscito il 19 Dicembre sull’etichetta toscana Bitika Records. Ecco il video di “Buio”

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=kbktDrkeEJw

Questo video del brano “Buio” è il primo assaggio del già citato nuovo album “Effetto Placebo” che è uscito il 19 Dicembre sull’etichetta toscana Bitika Records.

Effetto Placebo contiene 20 tracce tutte scritte e composte da Devid sia per quanto riguarda i testi sia riguardo le produzioni musicali. L’album vuole essere la perfetta sintesi del sound e del mood dell’artista Devid, in quanto troviamo differenti e contrastanti sonorità che trovano però un punto comune nel concetto che Davide Calandra ha voluto dare alla sua creazione: quello di creare un lavoro che lo rappresentasse a 360 gradi a livello artistico e musicale. Nell’album sono presenti composizioni musicali create con suoni reali campionati direttamente (suoni fatti con la bocca, con le mani, versi di animali, pannelli di polistirolo, nacchere ecc..) ed altre tracce composte con sintetizzatori analogici e digitali.

Ascolta l’album “Effetto Placebo” qui: https://goo.gl/dW7ZWu

“Il concetto di Effetto Placebo – racconta Devid – è molto vasto, l’effetto placebo inteso come la musica che placa i suoi demoni, come la musica che fa star bene che tiene compagnia. L’effetto placebo inteso come prefissarsi un obiettivo e raggiungerlo perchè solo noi possiamo essere veramente di ostacolo a noi stessi; ciò che vuoi è ciò che hai.”

ITUNES: https://goo.gl/54mfs6

SPOTIFY: https://goo.gl/dW7ZWu

AMAZON: https://goo.gl/eYwX70

GOOGLE PLAY: https://goo.gl/Nwuqx2

Pubblicata il 04/01/2017