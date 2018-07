È uscito Dynamite degli Shakesnake

Dopo diverse anticipazioni e due lyric video che hanno riscaldato a puntino i cuori dei rockers più intransigenti ed appassionati, è finalmente disponibile su tutti i digital store e piattaforme di streaming, Dynamite, il nuovo lavoro discografico degli Shakesnake.

Un viaggio breve ma intenso, nelle quattro tracce che compongono l’ep del gruppo lombardo che fa dell’immediatezza delle melodie unite all’impatto sonoro del buon vecchio hard rock stradaiolo ed ignorante, il proprio marchio di fabbrica. Un condensato di ritornelli da cantare a squarciagola e riff taglienti che uniscono la sfacciataggine dei primi Skid Row con la capacità di sintesi degli Ac/Dc, questo è il riassunto dell’esperienza che gli Shakesnake regalano al loro pubblico, rock senza giri di parole, proprio come dovrebbe essere ancora nel 2018 per ricordarci che questa musica non morirà mai.

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com / www.facebook.com/volcanopromotion

www.facebook.com/ShakeSnakeBand

Pubblicata il 22/07/2018