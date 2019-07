È uscito Crown Of Shyness dei The Perfect Tree

È disponibile dal 12 luglio su tutte le piattaforme digitali, Crown Of Shyness, secondo capitolo nato dalla creatività multiforme e raffinata dei The Perfect Tree, trio torinese guidato dal bassista e vocalist Emiliano Aimone Chiorat, che fonde world music ed indie seguendo la scia di artisti come Peter Gabriel e Massive Attack. Crown Of Shyness arriva dopo l’esordio nel 2018 della band che ha fatto parlare di sé pubblico ed addetti ai lavori con una proposta musicale originale ed intensa. Il nuovo lavoro comprende quattro brani raffinati ed eleganti che il trio stesso presenta come la chiusura “di una fase di ricerca introspettiva.

Un monito a rimanere svegli e a non cadere nel sonno. In ogni storia narrata il proprio potere personale è l’elemento chiave risolutivo verso tutto ciò che innesca il conflitto interiore e minaccia la nostra evoluzione. La perdita di fiducia in sé stessi, il nemico occulto, le proprie ombre sono sempre pronte a colpire… Come la fenice, morire e rinascere con maggiore consapevolezza ogni volta può renderci solo più forti”.

Ecco il link a Megera, il singolo dei The Perfect Tree che ha anticipato il nuovo lavoro:

Pubblicata il 12/07/2019