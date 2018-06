È uscito Changing Time, il nuovo disco della rock band di culto tedesca Wolfen Reloaded

Changing Time, il nuovo disco dei Wolfen Reloaded, è ora disponibile in tutto il mondo tramite Volcano Records. Uno dei progetti più conosciuti verso la fine degli anni 80’, un largo seguito in Europa Centrale con epicentro quel sud della Baviera pieno di fermento e spirito rock, un sound micidiale e tanta qualità per la band nata dalle ceneri dei Wolfen e rinata qualche anno fa, dopo essersi persa all’apice del successo a metà anni 90’.

Dopo una serie di concerti al fianco di Operation: Mindcrime, Thunder e Bonfire, i Wolfen Reloaded rilasciano adesso un nuovo album tramite la nostrana Volcano Records, distribuito in tutto il Mondo da The Orchard e per il mercato tedesco dalla potente Nova Distribution.

Il disco era stato preannunciato dal singolo Frozen uscito solo qualche settimana fa, disponibile al link

Pubblicata il 22/06/2018