E’ uscito Barracuda, il nuovo video dei Laederbraun

I Laederbraun sono un progetto hard rock italiano che affonda le radici nella pittoresca provincia di Lecco. Il gruppo nasce da un idea di Simone Goretti (chitarrista compositore) affiancato dall’inseparabile batterista Antonio Romano, che riunisce intorno a sè alcuni artisti per dare corpo al tutto. Infatti, a far parte della band “entrano” la voce della poco più che ventenne Isabella Conca, il basso di Gionata Montanelli e il violoncello di Michele Nasatti.

Presentazione di “Barracuda”

Barracuda è un video oltraggioso, senza mezzi termini e pieno di metafore. La band ha cercato di sintetizzare “il marcio odierno” parafrasandolo in una sorta di cannibalismo metafisico.

“Oggi il mondo è pieno di falsi amici, di gente che ti vuole fuori dal coro, vuole isolarti, per spolparti fino alle ossa, senza limiti, è quotidianità la notizia di gente truffata, aggredita, “violentata” anche psicologicamente da persone per bene che in realtà sono lupi vestiti da agnello”, secondo le parole della band.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=eciYeFBd160

Line Up:

Isabella Conca (voce)

Antonio Romano (batteria)

Gionata Montanelli (basso)

Michele Nasatti (violoncello)

Simone Goretti (chitarre)

Genere:

Hard Rock

Weblinks:

www.facebook.com/laederbraun

www.laederbraun.com

https://www.instagram.com/laederbraun/

Pubblicata il 13/06/2018