E’ uscito Adrenocromo, il nuovo EP di Artisti del Colore Sociale

Artisti del colore sociale nasce al porto di Senigallia in una notte di mezza estate, con una birra in mano e un sogno ben definito davanti agli occhi. E’ l’unione di intenti di tre amici, di tre percorsi artistici differenti che si fondono per plasmare un suono che descriva i colori dell’anima e la poesia dell’uomo ma anche lo squallore grigio di ciò che è intorno a noi, la cecità ignorante che sempre più ci contraddistingue. E’ l’empatia smisurata o l’insensibilità totale, è l’eterna lotta tra forze contrastanti che si azzuffano dentro di noi per darci una direzione, un colore che sfuma e diventa il suo opposto.

Simone Mazziotti compone le liriche , Riccardo Sabbatini musica in ogni angolo della psiche umana e Filippo Saverino accompagna il tutto con le sue note distorte.

Presentazione di Adrenocromo:

Adrenocromo è il nuovo EP di Artisti del Colore Sociale. Adrenocromo è perdita, disillusione e speranza fuse insieme.

“Questo EP rappresenta la band in pieno come il primo lavoro, ma con più maturità ed un impronta ancora più “nostra”. Vogliamo continuare ad essere influenzati da diversi generi musicali evitando le etichettature rigide, strette”, secondo le parole della band.

Adrenocromo è un punto di svolta sia nelle sonorità che nei testi, è il primo di una serie di Ep che la band ha intenzione di pubblicare in tempi relativamente brevi, ognuno diverso dall’altro ma riconoscibile nello stile ADCS. Questo è il primo capitolo della serie. Buon Viaggio.

Track list:

01 INTRO

02 ADRENOCROMO

03 FILTER

04 IN LAUDE

05 FORMALDEIDE

06 PLASTICA

07 TIME HOLE

Line Up:

Riccardo Sabbatini: produzione, chitarra e synth

Simone Mazziotti: testi e voce

Filippo Saverino: chitarra

Data release:

26 Aprile 2018

Genere:

Rock, industrial, elettronica, pop

Etichetta:

Untouchable woman

Weblinks:

https://www.facebook.com/artistidelcoloresociale/

https://www.artistidelcoloresociale.com/

Pubblicata il 26/04/2018