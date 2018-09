È uscita Witch Trials degli australiani Bad Moon Born

Si intitola Witch Trials il nuovo singolo accompagnato da lyric video della band australiana Bad Moon Born, in Europa sotto la nostrana Volcano Records & Promotion, prodotto agli Eldorado Studios di Los Angeles dal compianto Kato Khandwala (The Pretty Reckless, Pop Evil, My Chemical Romance, Paramore) e masterizzato agli Sterling Sound di New York da Ted Jensen (The Eagles, Billy Joel, Green Day, Nora Jones).

Il gruppo originario di Sydney che quest’anno ha già diviso il palco con Theory Of A Deadman, Hardcocore Superstar e Skid Row, ha rilasciato il video in esclusiva sulla sua pagina Facebook.

www.facebook.com/badmoonborn

Pubblicata il 05/09/2018