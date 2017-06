È MUSICA A VICOLO BOLOGNETTI CON AREASONICA RECORDS NEI GIOVEDÌ DEL CROSSOVER LIVE!

Tre parole chiave per questa Estate 2017 a Bologna: Vicolo Bolognetti – uno dei luoghi più storici in ambito di musica live a Bologna – CrossOver Live – il festival organizzato da Musica e Parole e giunto oggi alla sua terza edizione dopo il grande successo di San Lazzaro (2015) e dei Giardini del Baraccano (2016) – e Areasonica Records, la label bolognese che da sempre fa della musica nuova e di qualità il suo manifesto. Tre serate a settimana per tre spazi artistici, tutti i mercoledì con il Younger-Premio Voxyl, i venerdì con il CrossOver Festival e i giovedì con Areasonica che presenterà alcuni fra i propri migliori artisti.

BOLOGNA – Torna la musica in pompa magna nello storico Quadriportico Bolognetti, che quest’anno il Quartiere Santo Stefano ha messo a disposizione di CrossOver Live, l’ormai noto festival organizzato da Musica e Parole che ha già spopolato nelle scorse edizioni di San Lazzaro (10 serate nel 2015) e dei Giardini del Baraccano (3 serate nel 2016). E per questa Estate 2017 il programma è amcora più ampio, originale ed inedito e le sorprese sono ancora di più: 12 serate dal 28 giugno al 21 luglio, quattro settimane consecutive per tre serate ciascuna – mercoledì, giovedì, venerdì – 27 gruppi, più di 100 musicisti. E insieme alla musica, tante anche le proposte collaterali, dagli banchi espositivi con gli illustratori di Artigianate agli spazi gestiti da MateMagia con i suoi tutor per le attività di sostegno allo studio.

L’impianto artistico di CrossOver Live 2017 si articolerà in tre serate distinte e sinergiche: al venerdì il Crossover Festival che presenterà ben 10 artisti di calibro – Botanici e Voina (28 giugno), Rumba de Bodas (30 giugno), Moplen, Mareina, Cosmetics (7 luglio), la cantautrice Crista e la band Mr Everett (14 luglio), Persian Pelican e Maxigross (21 luglio) – tutti i mercoledì invece saranno dedicati ai giovanissimi, con il Younger-Premio Voxyl e quest’anno saranno in 9 fra band e solisti a contendersi l’ambito premio (una sessione gratuita di registrazioni al Crossover Studio): Sam La Vie, Ludovico Van, Ulula e Laforesta il 5 luglio, Cecilia Pellegrini, Sorry About Wu, Alternative Station il 12 luglio, Fuorionda 128, Giuseppe Luzzi, Clown From Other Space il 19 luglio, e poi ci saranno i giovedì di Areasonica Records, con una proposta musicale ampia ed articolata in cui la label bolognese attiva dal 1999 presenterà 8 fra i propri migliori artisti:

29 GIUGNO: Foschia + William Manera – 6 LUGLIO: Cherry in the Mud + Supercats and the Badger – 13 LUGLIO: Il Brigantaggio + Rasman – 20 LUGLIO: Fabrizio Luglio + Biff

Vi informiamo che gli Artisti di Areasonica Records sono a disposizione dei giornalisti per interviste, che potrete concordare con il nostro Ufficio Stampa: Gaia Paolillo – T. 328.5552994. Inoltre non esitate a contattarci per informazioni aggiuntive, fornitura di materiale e formati audio secondo le Vostre esigenze.

Pubblicata il 27/06/2017