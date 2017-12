È disponibile online il nuovo disco di Batà Ngoma

“Don’t Stress” è il titolo del nuovo disco del progetto Batà Ngoma in prerelease su tutti gli store digitali a partire dal 22 dicembre attraverso Native Division Records per anticipare la pubblicazione fisica che renderà l’album disponibile in tutti i negozi di dischi e circuito Feltrinelli a partire dal 12 gennaio 2018.

Il progetto nato alle pendici del Vesuvio, fonde il gusto e le sonorità reggae con i ritmi e le pulsazioni afrocubane ed è condotto dal mastermind ed artista poliedrico Paolo Bianconcini, cantante, autore e percussionista di lunga esperienza al fianco di grandi artisti partenopei tra i quali Enzo Avitabile, che ha raccolto attorno a sé una band giovane ma motivata e compatta per realizzare un lavoro intenso e ricco di ritmo e spiritualità.

I nove brani che compongono il nuovo lavoro discografico ricercato e solare dei Batà Ngoma è su Itunes, Spotify, Amazon Music e su tutte le migliori piattaforme digitali.

Per maggiori informazioni

www.batangoma.it

www.facebook.com/BataNgoma

www.facebook.com/NativeDivisionRecords

www.volcanopromotion.com

Pubblicata il 30/12/2017