DreamDoll fuori con l’EP Life In Plastic 2

DreamDoll è prossima a reclamare il trono come la nuova It-Girl con l’attesissima uscita del suo nuovo EP Life In Plastic 2. Il primo singolo del suo nuovo progetto discografico Pull Up è diventato un inno che fa sapere a tutti che DreamDoll è unica nel suo genere e lo dimostra il fatto che al disco ha partecipato anche la famosa Lil’ Kim sulla traccia Funeral.

Life In Plastic 2 è in distribuzione da venerdì 7 settembre su tutti i migliori digital stores.

Dopo aver sognato per una vita di essere sotto i riflettori, DreamDoll nativa del Bronx ha esordito come personaggio musicale a 21 anni. Il suo nome è Tabatha Robinson ma ora si fa chiamare esclusivamente DreamDoll.

Laureata in economia DreamDoll è una sostenitrice del self-empowerment che ha sfidato tutte le probabilità. Questa giovane donna che è sicuramente più di una bella faccia usa la sua conoscenza del business per dominare nel mondo dello spettacolo.

In qualità di prima artista femminile firmata da Gwinin Entertainment di DJ Self, il suo EP Life In Plastic 2 presenta artisti come Lil ‘Kim, David Lee, Cupcakke e Lougotcash.

Come membro del cast VH1′s Love e HipHop NYC Stagione 8 e 9, in questi giorni puoi vederla su schermo settimanale, così come su Power 105.1 due volte a settimana.

Con l’uscita di Life In Plastic 2 DreamDoll consolida la sua pretesa al trono. Lei è la nuova It-Girl e lei è qui per rimanere.

https://open.spotify.com/album/02TPDe9ECkcfo2XfBJyAoa?si=twJ2wE9KSXmkHOsQy-ZAyw

Tracklist Life In Plastic 2



1 When It’s Over

2 Pull Up (WYA)

3 Bundles

4 Funeral (Ft. Lil’ Kim)

5 Dick and Lies

6 Adore You (Ft. David Lee)

7 Finesse Em’

8 Splish Splash (Ft. ​CupcakKe)

9 Make Your Move (Ft. LouGotCash)

10 Real One

Pubblicata il 24/09/2018