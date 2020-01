Dopo l’avventura alle preselezioni di Sanremo, ecco il video di “Verranno Giorni” di Daveede

Fuori oggi per la regia di Virginia Pavoncello (Second Life videos) il video di “Verranno Giorni”, inedito, per la prima volta in italiano, del cantante Daveedee ammesso alla prima fase di selezione della settantesima edizione di Sanremo.

Il singolo, prodotto da Soul Flake e Daniel Mendoza per Street Label Records, sposa le tematiche care all’artista : la vita nelle sue sfaccettature, l’amore per il mondo e la ricerca di un senso all’interno dell’universo.

Attraverso una rivisitazione in chiave moderna delle sonorità soul ed rnb ispirandosi ai grandi degli anni ’90, Daveede descrive la vita nel susseguirsi di giorni che si presentano in un caleidoscopio di colori ed emozioni differenti suscitando stati d’animo che vanno dalla gioia e l’amore alla tristezza e alla solitudine. Ogni persona affronta il suo percorso ponendosi costantemente domande. Ognuna ha il suo senso, la sua missione e la sua traccia da lasciare e, attraverso i Giorni, può riuscire a concretizzare qualcosa che gli darà un posto nell’Universo.

“Verranno Giorni”, proprio a inizio dell’anno nuovo, rappresenta un brano intimistico e a carica motivazionale. La vita é meravigliosa, ma difficile. Ma c’è sempre un Senso,un Sentimento, un Sogno che può darci la forza di affrontare tutto.

Pubblicata il 08/01/2020