diWine Jazz festival 2018 a Montecorice (SA) dal 20 al 23 agosto

La sesta edizione del diWine Jazz Festival andrà prossimamente in scena nell’incantevole cornice cilentana del paese di Montecorice, in provincia di Salerno.

Le bellezze del Cilento, il vino di produzione locale con relative degustazioni ed il jazz si sposeranno perfettamente in questo riuscito connubio, voluto e realizzato grazie alla passione di Peppe Reale, direttore artistico della manifestazione ed uno dei motori portanti del Music Art, l’associazione napoletana per gli amanti del jazz.

La manifestazione si aprirà il 20 agosto nella piazza Marina Nuova di Agnone Cilento (SA): il sax newyorkese di Michael Rosen incontrerà i ‘nostrani’ Francesco Nastro al pianoforte, Tommaso Scannapieco al contrabbasso e Giuseppe La Pusata alla batteria. Non mancherà lo special guest Walter Ricci, che incanterà tutti con la magia della sua voce.

Il 21 e 23 agosto sarà la piazza San Biagio a Montecorice (Sa) ad ospitare gli altri due eventi: dapprima, il 21, il sestetto del violinista Mauro Carpi, accompagnato da Michele Ariodante alla chitarra, Giacomo Bertuglia al contrabbasso e dal decano della batteria jazz italiano, Gege’ Munari. Due special guests arricchiranno la serata: Michael Supnick alla tromba, trombone ed alla voce e la vocalist Antonella Parnasso.

Il 23 agosto grandissimo finale con Tandem, il sopraffino duo composto da Fabrizio Bosso alla tromba ed al flicorno e da Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, per un concerto che vi emozionerà certamente dalla prima all’ultima nota.

Imperdibile!

Donatella delle Cese

Pubblicata il 19/08/2018