DISCODAYS presenta il Premio VINCI LA REALIZZAZIONE DI UN DISCO IN VINILE

DISCO DAYS | FIERA DEL DISCO E DELLA MUSICA

HA IL PIACERE DI PRESENTARE IL PREMIO riservato alle etichette indipendenti VINCI LA REALIZZAZIONE DI UN DISCO IN VINILE





DiscoDays Fiera del Disco e della Musica in collaborazione con Hilux Vinyl mette in palio la realizzazione di un album in vinile con l’ intento della promozione e la diffusione della cultura della musica e per la promozione del suo ascolto.

Regolamento

1) possono partecipare tutte le etichette indipendenti presenti sul territorio nazionale.

2) le etichette potranno partecipare anche con più proposte di musicisti e band (max 2 per ogni scheda).

3) la partecipazione è condizionata alla registrazione con l’invio del presente modulo all’ e-mail partner@discodays.it entro il giorno 7 ottobre 2018.

4) per considerarsi registrati correttamente al concorso sarà necessario attendere la notifica di ricevimento della presente scheda di adesione dall’ organizzazione di DiscoDays.

5) insieme alla presente scheda di adesione l’etichetta dovrà inserire i links di almeno 2 brani inediti per ogni musicista / band candidati al concorso.

6) i brani saranno giudicati dal comitato di valutazione di DiscoDays che sarà disponibile sul sito discodays.it.

7) l’ etichetta vincitrice sarà contattata entro il giorno 11 ottobre ed un referente della stessa dovrà essere presente per la consegna del premio in un incontro che sarà promosso nel programma, pubblicato sul sito discodays.it, della XXI edizione della Fiera del Disco e della Musica che si terra il 13 e 14 ottobre 2018 al Complesso Palapartenope di Napoli.

8) L’ etichetta vincitrice si aggiudicherà la realizzazione di un album prodotto in 300 copie in vinile da Hilux Vinyl.

9) i brani resteranno di proprietà degli autori e né Iuppiter.eu né Hilux Vinyl hanno nulla a pretendere in merito ai diritti d’autore o altre forme di ritorno economico relative alla produzione del vinile.

10) il materiale per la realizzazione del vinile a cura dell’etichetta vincitrice dovrà essere consegnato a Hilux Vinyl nelle modalità concordate con Hilux Vinyl entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

11) L’uscita del vinile sarà promossa da DiscoDays e dovrà contenere sul retro della copertina i loghi: DiscoDays, Iuppiter.eu, Hilux Vinyl.

SCARICA IL REGOLAMENTO CON LA SCHEDA PER PARTECIPARE

Pubblicata il 19/09/2018