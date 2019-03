Disco d’esordio dei Vain Vipers in uscita per Volcano Records

È da oggi disponibile il disco d’esordio dei Vain Vipers, dal titolo omonimo, in uscita per Volcano Records & Promotion in versione sia fisica sia digitale su tutte le principali piattaforme di streaming e di acquisto online, come Spotify, iTunes e Amazon Music.

“Vain Vipers” è un concentrato di puro Glam Rock che racchiude al suo interno un connubio perfetto tra musica, ironia, erotismo e fantasia, dando vita ad un prodotto fresco e genuino, rispettoso della tradizione e al contempo moderno e divertente. È un lavoro discografico che evidenzia la forte personalità della band e dei suoi componenti e che permette ai Vain Vipers di collocarsi nel novero delle band emergenti da non perdere assolutamente di vista.

La release del disco è stata anticipata nei mesi passati da molti contenuti decisamente interessanti ed originali, tra cui il video di “Kissy Doll” e il suo sequel “Reach Me in the Dark Side” di cui si consiglia la visione a chi se li fosse persi.

Kissy Doll Official Video:

Genere: Glam Rock, Hair Metal, Hard Rock

Artisti Simili: Crazy Lixx, Gotthard, Poison

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/vainvipers/

Pubblicata il 22/03/2019