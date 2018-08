“Dirty Lil Secrets” il nuovo EP rockstep di Dar.Ra

Dar.Ra, ha pubblicato il suo EP dal titolo Dirty Lil Secrets con quattro brani e il singolo estratto Heart Shape Pill di cui è stato realizzato il videoclip è entrato nella top 30 degli Stati Uniti.

Di origini irlandesi Darragh J Brady, vero nome di Dar.Ra, è un cantautore, produttore e autore davvero unico che sa creare un’incredibile miscela di musica rock e soul con un tocco di Live Raw Energy: il rock step.

Molti i suoi successi musicali nel Regno Unito e in Australia, Dar.Ra ha firmato per EMI, Festival Records e varie etichette dance nel corso degli anni, remixando Frankie Goes a Hollywood, Tears 4 Fears, Savage Garden, e scrive per Rachel Brown (Faithless, Groove Armada) oltre ad avere scritto musica per vari film di Hollywood come “Snakes on Planes”, film con Hilary Duff su ABC TV, Match Of Day (BBC TV) e il Documentario statunitense “City Of Hope”.

Ha anche scritto un libro intitolato “Road Tales” che ha avuto ottime recensioni ed è basato sulla gente che Dar.Ra ha incontrato sulla sua strada dalla fine degli anni ’90 al 2008 e sta preparando il seguito dal titolo “The Night that Jimi Died”.

Tornando alla musica Dar.Ra ha collaborato con il produttore e scrittore Harvey Summers, che ha lavorato con luminari come Paul McCartney, Alabama 3, e ha venduto oltre 2 milioni di album e gestito uno dei migliori studi nel sud-est dell’Inghilterra.

I due sono impegnati a lavorare sul nuovo album Planet X di prossima uscita e sarà una miscela unica di energia Rock e melodie Soulful che superano i confini di quei generi trasportandoci nel mondo di paesaggi sonori come il Reggae, il Country e la World Music.

In attesa dell’uscita del disco, i fan di Dar.Ra possono comunque assaporare le 4 tracce dell’EP Dirty Lil Secrets uscito nel 2018.

In questa raccolta troviamo i brani Heart Shaped Pil, Phenomenal, Night Stepper e la stessa in versione remixata.

La magia di Dirty Lil Secrets è nella produzione, ogni piccolo dettaglio ha un suo profondo significato, e proprio quando sei stupito di come queste piccole cose siano così completamente soddisfacenti, una bellissima melodia psichedelica inaspettata arriva come un’onda e la voce di Dar.Ra ti porta in un’epoca passata del rock.

E’ un mix di diversi stili musicali sia nella forma che nella funzione. Le canzoni di Dar.Ra sono molto melodiche, ma allo stesso tempo armonicamente dense e accattivanti. La trama del suono e l’atmosfera della musica sono a volte cinematografiche nel suo approccio.

Le strutture delle canzoni sono impeccabili, rock duro al centro e orecchiabile in superficie, profonde e vitali.

Il singolo estratto da Dirty Lil Secrets si intitola Heart Shape Pill. Guarda il video qui: https://youtu.be/oUvGIbudLeE

Dar.Ra è una continua azione in movimento, si evolve costantemente in ogni canzone con risultati incredibili e sorprendenti.

Music streaming: http://open.spotify.com/album/1ufFGCHMrePnhRyAygHzjR

Info: https://www.facebook.com/Dar.Ra7/

Pubblicata il 01/08/2018