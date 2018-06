Diraxy: “The Great Escape”, il disco d’esordio, vola fino in Cina

I Diraxy sono una band progressive metal che nasce a Milano ed è formata da: Federica Manenti alla voce, Dario Freddi alla voce e tastiere, Marco Le Grazie e Daniele Romanato alle chitarre, Andrea Arrotta al basso e Paolo Ossoli alla batteria. I Diraxy si formano nel 2014 e dopo qualche lavoro auto-prodotto vengono scritturati per dare vita a The Great Escape lavorando in studio con Mat Den produttore artistico di gente nota come Kristian Marr chitarrista di Amy Winehouse, Ed Graham batterista dei Darkness e Alexi Crhistou performer per Pete Doherty (Libertines).

The Great Escape è uscito il 6 Luglio 2017 in Italia e da pochissimo anche nel mercato pionieristico cinese dove Fil1933 è la prima ed unica label italiana presente.

Presentazione di The Great Escape

The Great Escape è un concept album che nasce per raccontare fatti realmente accaduti nell’Agosto 2014 nella regione del monte Sinjar (Iraq) ed è ispirato alla storia vera di Jinan già raccontata nel libro “Jinan esclave de Daech” ed è appunto un omaggio ad una storia di vita che ha colpito profondamente i Diraxy. In questo bellissimo album i Diraxy hanno voluto raccontare a modo loro questo pezzo di storia che pochi ancora ne parlano..I Diraxy insieme a Giulio Oldrini, regista milanese, hanno realizzato anche un video della canzone The way out. The Great Escape è disponibile in tutti i principali Digital Store e in formato fisico.

Link Bandcamp:

https://fil1933group.bandcamp.com/album/diraxy-the-great-escape

link Spotify:

https://open.spotify.com/album/4aP7QD2UDOP7Q7Z8VPQS0z

Track list:

01.Overture

02.Naschi

03.Hideout

04.Fooling Gravity

05.Melek Taus

06.Shelter

07.Shamal

08.Monsters

09.The Great Escape

10.Lie to me

11.The Way Out

Data release:

Luglio 2017 Europa Usa, Aprile 2018 Cina e Asia

Line up:

Federica Manenti: voce

Dario Freddi: voce e tastiere

Marco Le Grazie: chitarra

Daniele Romanato: chitarra

Andrea Arrotta: basso

Paolo Ossoli: batteria

Genere:

Progressive metal

Etichetta:

Fil1933Group/Fat Records

Weblinks:

https://www.facebook.com/Diraxy

link al video di The way out:

https://www.youtube.com/watch?v=Js33pUZQkVg

Pubblicata il 06/06/2018