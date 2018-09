Diego Moreno a Napoli per l’evento “Solo per Amore”

Anche quest’anno Villa Imperiale e l’Associazione Theotokos insieme per le borse di studio solidali “Gianni Varriale“.

La kermesse «Solo per Amore» giunta all’edizione 2018, questa sera dalle 20:00 a Marechiaro, accenderà le luci sul palco della beneficenza. Dal lontano 1991 tanti i traguardi tagliati: una scuola dove i ragazzi con poche disponibilità economiche possono imparare un mestiere nel segno delle tradizioni napoletane, quella dell’arte presepiale in testa. Partecipando all’evento si sosterranno non solo le iniziative dell’Associazione Theotokos ma anche la Fondazione Santobono Pausillipon.

Una cena/evento presentata da Mario Pelliccia e allietata dal cantante e compositore “argentino-napoletano” Diego Moreno [Premio Masaniello 2014] insieme a “El Moreno” tanti ospiti, artisti e creativi. Organizzatori della serata il team Varriale, proprietari di Villa Imperiale e Rosanna Stornaiuolo, presidente dell’Associazione di volontariato Theotokos, la direzione artistica a cura di Sergio Morra.

Appuntamento questa sera Martedì 25 settembre alle ore 20:00 nella Bellissima e suggestiva Villa Imperiale a Marechiaro … Solo per Amore!

Pubblicata il 25/09/2018