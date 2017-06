“DICE” DI ALFREDO OLIVIERI: FUORI IL NUOVO SINGOLO ACCOMPAGNATO DAL DIVERTENTE VIDEOCLIP!

Esce oggi Dice, il terzo singolo di Alfredo Olivieri tratto dall’album Solo – edito da Areasonica Records. Alfredo Olivieri, cantante e compositore bolognese con una lunga carriera alle spalle fatta di collaborazioni importanti (Sensitiva Immagine) e di un’intensa carriera live, torna sulla scena con un nuovo pezzo e un nuovo videoclip dal cast folle e straordinario che vede la partecipazione della star del video “Teresa” di Max Gazzè Morena Romani, il cameo di William Manera per l’Avete Fatto in Tempo Tour 2017, un’infermiera sexy, una soldatessa hippie, un politico venduto, un surreale Gesù Cristo che inneggia alla pace e tanti altri personaggi bizzarri…

Tanti i traguardi raggiunti in questi mesi da Alfredo e dal suo Solo, terzo disco caratterizzato dal uno stile originale e impreziosito dagli arrangiamenti di Valerio Cantori: tra questi la grande presenza in radio, sulla stampa di settore e sul web conquistata dai suoi precedenti singoli e la bella recensione dell’album a cura di Shake che scrive: “Primo lavoro da solista di Alfredo Olivieri, una carriera alle spalle e un disco fresco d’altri tempi, con Funky e Reggae per nostalgici e fiati incisivi. […] Toni garbati e aristocratici ma anche diretti e unti di vissuto”.

Con Dice il cantautore Alfredo Olivieri ci regala ritmi sciolti e rilassati: accompagnato dal divertente videoclip per la regia di Oscar Serio, il brano riesce ad analizzare le dinamiche complesse che si annidano all’interno della nostra società e lo fa senza appesantire mai l’ascolto. Seguite Alfredo Olivieri sulla sua pagina Facebook e sintonizzatevi: Dice è in radio!

Pubblicata il 05/06/2017