Diamante De Nardi: “Muri Frangibili” è il nuovo singolo

La calabrese Diamante De Nardi ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo Muri Frangibili uscito il 26 aprile 2019 per l’etichetta Matilde Dischi.

Diamante è cantante, poetessa, pittrice, insegnante di Yoga e Master Reiki.

Diamante De Nardi (Claudia Carmen Marsala) nasce a Reggio Calabria il 30 Marzo del 1969, dove vivrà fin all’età di 40 anni, per poi trasferirsi a Firenze per amore con i suoi tre figli. Attualmente abita a Calvi dove si è trasferita da un anno insieme a tutta la sua famiglia.

Fin dalla più tenera età manifesta propensioni artistiche. All’età di 3 anni convince i genitori ad iscriverla ad un corso di danza classica che frequenterà per i successivi 4 anni, presso la suola di danza del Maestro Antonio Piccolo. Lascerà presto a causa degli ostacoli della famiglia che non vede di buon occhio il mondo dello spettacolo.

L’esigenza di espressione artistica la porta ben presto ad esplorare tutte le altre forme di comunicazione e la poesia è una di queste…

Finito il liceo si propone come animatrice nei villaggi turistici e fa esperienza anche con la Valtur. In questa occasione ha l’opportunità di salire sul palco e sperimentare la recitazione in una commedia musicale che verrà portata in scena anche al teatro di Trento.

In tutto autodidatta, non ha mai frequentato corsi di recitazione, né di canto, è una ribelle e il suo è un istinto primordiale, un’esigenza vitale!

Rientrata nella città di origine a causa di problemi familiari, nel 1993 riprende gli studi di danza presso la scuola di Patrizia Muzzupappa.

Durante uno stage, ha la fortuna di imbattersi nel ballerino e coreografo: Mauro Astolfi (amici di Maria De Filippi), che le propone una borsa di studio di tecnica Hip-Hop presso lo IALS di Roma, dove si ferma per non più di un mese, il destino la riporta obbligatoriamente al rientro nella sua città di origine.

Nuovo inizio, nuova passione, incontra un gruppo di amici con cui mette su una band Rock, Blues e Disco dance anni 70/80. L’amore per la musica la porta ad ascoltare e cantare tutti i generi musicali, compreso il jazz

Da allora tante band fino al matrimonio ed alla scelta di essere madre. Si dedica anima e corpo alla famiglia abbandonando il mondo dello spettacolo.

I suoi sogni restano chiusi in un cassetto per 18 anni, ma la passione per la musica brucia e nel marzo del 2018 riprende la sua attività di cantante.

La svolta è il festival internazionale di voci nuove “Il microfono d’Oro”, al quale partecipa quasi per gioco, ma lì l’aspetta una giuria composta da professionisti del settore.

Alla finale una standing ovation sancisce l’inizio del sogno…

Nel 2019 esce il nuovo singolo Muri Frangibili che dal 1° giugno sarà in rotazione radiofonica.

Pubblicata il 05/05/2019