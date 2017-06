Devi stare zitto, fuori il secondo estratto da The Proof dei Prooftop

Un gioco di parole capitato durante un freestyle, questa l’idea centrale della traccia Devi stare zitto, secondo estratto dal primo lavoro del duo romano Prooftop.

A pochi mesi dalla release, DannyBeatz e Whisky The Ripper tornano con un singolo dal retrogusto electro sui beat dello stesso DannyBeatz. Il video realizzato da Matteo Montagna per Alternative Productions ha come protagonisti i due musicisti che tra ambientazioni disco, luci e color screen condividono le scene con tre avvenenti modelle.

http://www.youtube.com/watch?v=9KL1iwcBNqA

Pubblicata il 12/06/2017