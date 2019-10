Detevilus Project – è uscito il video di “Origins”

Il Detevilus Project nasce nel 2010 in provincia di Varese da un’idea di Matteo Venegoni, ex chitarrista dei Nekrosun. Convinto per la strada dell’auto-produzione, il progetto prende vita solo nel febbraio 2019, una volta allestito un piccolo studio di registrazione in casa.

Rifacendosi soprattutto al death metal, al progressive metal e al djent, lo stile del Detevilus Project prende elementi da ognuno di essi, fondendoli insieme. Finora sono stati pubblicati otto brani, sia cantati che strumentali, tra cui “Origins”, brano uscito nel luglio 2019, ma composto da Matteo nel 2010, dando origine al Detevilus Project.

Link al video di “Origins”:

https://www.youtube.com/watch?v=_nEY78vHCWU&feature=youtu.be

Link di “Origins” su Spotify:

https://open.spotify.com/album/0tDYKzMjXpP7jNKj6pwTvU

Credits:

Video subject: Matteo Venegoni

Regia e montaggio: Matteo Venegoni, Alessia D’Amico

Musica: Matteo Venegoni

Prodotto da: Matteo Venegoni

Mix & Master: Matteo Venegoni

Line up:

Matteo Venegoni

Genere:

death metal/progressive metal/djent

web links:

Facebook: https://www.facebook.com/detevilusproject/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC09UnXe4qL_Xzq7aouRJo2A

Instagram: https://www.instagram.com/detevilusproject/

Spotify:

https://open.spotify.com/artist/3mjhD9zuIeAQsGne3Io6Wj

Apple Music:

https://music.apple.com/it/artist/detevilus-project/1453487759