“Demonic Sunset”, il primo full-lenght album dei Deep Valley Blues è finalmente disponibile!

Il primo full-lengh album dei Deep Valley Blues dal titolo “Demonic Sunset” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Demonic Sunset” è un disco energico, incalzante e adrenalinico. Un concentrato di stoner con una spolverata di sludge e con quella giusta dose di blues che rende speciale il sapore del disco e lascia un retrogusto di pura soddisfazione e cattiveria. Questo disco dimostra che i Deep Valley Blues hanno trovato la loro strada e lascia intendere che da ora in avanti con loro non si scherza.

Per anticipare la release del disco la band ha pubblicato nei mesi passati diversi contenuti, tra cui il lyric video di “Orange Yeah!” di cui consigliamo la visione!

“Orange Yeah!” Official Lyric:

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/deepvalleyblues/

Pubblicata il 18/10/2019