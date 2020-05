Deanna Richmond pubblica il suo singolo intitolato “Dream”

Deanna Richmond è una giovane cantautrice R&B / Pop / Afrobeat del Portogallo con radici americane e africane che non dimenticherai molto presto visto che sta lasciando il segno con il suo Ep di debutto dalle sonorità R&B Auspicious pubblicato nel 2018. Dopo questo Ep e altri due brani, Deanna ha pubblicato una nuova canzone con uno stimolante ritmo hip hop dal titolo Dream.

In questo singolo Deanna Richmond incoraggia gli ascoltatori a vivere la loro vita migliore senza perdere la concentrazione sul loro scopo. Dream parla delle lotte di Deanna Richmond che chiama “lezioni” trasformate in benedizioni e dice che parlare positivamente durante la tua vita è la chiave del tuo successo.

Dream ha una melodia stimolante e insieme alla bella voce di Deanna Richmond stanno alla perfezione con il ritmo. La composizione di chitarra con elementi di R&B contemporaneo e hip-hop rendono questa canzone molto piacevole.

Il significato che Deanna Richmond dà a Dream è un forte segnale e puoi aspettarti di più da lei nel prossimo futuro.

«Dream parla dei miei obiettivi e del desiderio di avere successo nel settore della musica – racconta Deanna - Ma può essere rivolta a chiunque si stia sforzando di avere successo: nella musica, recitazione, sport, ecc…».

Nata in Portogallo, Deanna è cresciuta in diversi paesi mentre la sua famiglia viaggiava per il mondo per via della carriera di suo padre come giocatore di basket professionista. Deanna ha anche vissuto per un periodo in Italia, a Pozzuoli. Esposta a molte culture ed esperienze, l’amore di Deanna per la musica e lo spettacolo è iniziato in giovane età. Alla fine stabilendosi negli Stati Uniti, Deanna ha deciso di dedicarsi al suo sogno musicale.

