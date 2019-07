Davide Prezzo presenta “Blue Love” | Guarda il Video

Il cantautore Davide Prezzo presenta “Blue Love”, Videoclip diretto da Max Bendinelli , in seguito alla vittoria del concorso “Rock time”.

La canzone, contenuta nel suo primo album, racconta di un innamoramento e di un amore inizialmente impossibile, vissuto solo in un sogno che poi diventa reale. Una storia vissuta in prima persona da Davide e raccontata con un tono ironico che caratterizza la canzone. Ispirata alle storie dei bluesman degli anni 20 e 30, in cui raccontavano del loro amore portato via da un treno e della sofferenza che provavano nel vivere questa separazione. In “Blue love” tutto questo viene raccontato in modo ironico e divertente.

Ciò che rende unico questo lavoro è la traccia audio utilizzata; registrata Live in presa diretta presso il NIVA STUDIO di Ivan Benvenuti, quindi nessun trucco o artefizio, tutto quello che si sente è il frutto estemporaneo dei musicisti

con cui Davide (voce, chitarra elettrica e armonica) collabora: Massimiliano Peri alla batteria e percussioni,Luciano Sorcinelli al basso e Silvia lo Sapio ai cori e tastiere.