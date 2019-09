Davide Martini & Matthew F feat. Vsloboda “Love your star”

Dall’idea compositiva del dj producer Davide Martini unita all’interpretazione del vocalist milanese Matthew F e della cantante russa Vsloboda, arriva in radio il singolo dance house che farà ballare le discoteche di tutta l’Italia.

“Love your star” è un brano nato dall’idea del dj e produttore Davide Martini (che ha composto la base) mirata a voler realizzare e proporre al pubblico un progetto dance allegro ed elegante dalle sonorità estive. Nella composizione della traccia sono stati utilizzati un pianoforte in classico stile dance, per creare una melodia molto elegante, un saxofono per dare quel tocco sensuale ma al contempo molto ritmato e d’impatto che faccia venire un’rinfrenata voglia di ballare, e un basso accompagnato da un kick per dare ritmica e profondità alla traccia e renderla un disco dance a tutti gli effetti.

Il messaggio della canzone sprona ad amare la propria stella (idealizzata come un amore da inseguire, che prima o poi, grazie alla tenacia, si riuscirà a raggiungere), non dando importanza al pensiero della gente. Il pezzo è stato interpretato da Valentina Sloboda (Vsloboda) e Matteo Fabbri (Matthew F), cantato in lingua inglese e in lingua russa, per dare quel tocco di particolarità in più e cercare di distinguersi da altri progetti.

Il singolo è stato interamente realizzato negli studi di GRADA Records, etichetta discografica indipendente, fondata dagli Stessi Davide e Matteo un anno fa, in forte crescita negli ultimi mesi, grazie alla produzione e promozione di diversi nuovi artisti nel panorama della musica pop e dance.

DAVIDE MARTINI

Davide Martini nasce a Monza il 24/07/1988, si appassiona al mondo della musica dance e del

clubbing fin da giovanissimo. All’età di 17 anni comincia a muovere i primi passi come dj alle feste

private e nei piccoli locali della Brianza. Nel 2009 diviene dj resident nella serata del venerdì allo

Studio 54 di Arcore, dove lavora con diverse special guest. Nel corso degli anni ha modo di suonare nelle varie discoteche della Brianza e in vari eventi come il capodanno al Golf Club di Usmate o quello all’Autodromo Nazionale di Monza e alla serata disco all’Acquaworld di Concorezzo. Successivamente approda sul palcoscenico milanese, dove suona in molti dei locali più rinomati. Il mondo dei locali non è la sua unica passione e comincia ad avvicinarsi al mondo delle produzioni con la realizzazione di

alcuni bootleg. Nel 2017 compone il suo primo singolo intitolato Sax, successivamente realizza in collaborazione con la cantautrice Atena Baurus, il singolo My Reality, uscito nel corso del mese di Dicembre 2018 è stato trasmesso da svariate emittenti radiofoniche in Italia e nel resto del mondo e inserito in alcune compilation di musica dance. Nel mese di Giugno 2019 realizza il primo singolo in collaborazione con Matthew F, usando l’acronimo MATTHEW PROJECT, L.A. C*****E. A Luglio 2019, esce con il suo ultimo singolo Love Your Star, ideato e realizzato con la collaborazione di Matthew F e Vsloboda.

MATTEO FABBRI “MATTHEW F”

Matteo Fabbri in arte Matthew F, nasce a Milano il 08/09/1985. Per anni si occupa, nel ruolo di Art Director, dell’organizzazione e gestione delle serate nei maggiori e più importanti locali di Milano. Il suo carattere molto esuberante, lo porta in diverse consolle ad animare la serata con il microfono come vocalist. La grande amicizia e passione per la musica dance, che lo lega al dj e produttore Davide Martini, lo porta un anno fa, a fondare con lui, la GRADA Records, giovane e dinamica etichetta indipendente di musica pop e dance. Successivamente, tra i due, nasce l’idea di iniziare diverse collaborazioni come MATTHEW PROJECT con L.A. C*****E e il nuovo singolo in arrivo Love Your Star, usciti entrambi sotto la loro etichetta.

VALENTINA SLOBODA “VSLOBODA”

Nata in Russia nel 1983 dove ha vissuto e studiato fino al raggiungimento del diploma come maestra di musica.

A maggio 2018 ha partecipato al corso “Music Intensive” del Tour Music Fest guidata dal C.E.T. di Mogol. Un’ esperienza unica per lei, ed una crescita musicale molto importante. Partecipa successivamente alle audizioni di concorsi importanti come:

– Tour Music Fest

– Musica è

– Umbria Voice

Realizza diversi singoli di musica pop, cantata in lingua inglese e italiano, prima di cimentarsi nella nuova avventura della dance music, collaborando con il dj producer Davide Martini e il vocalist Matthew F, alla realizzazione del singolo Love Your Star, cantato per metà in russo e per metà in inglese.

Etichetta: Grada Records

