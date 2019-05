Davide Celiento chiede aiuto a Laura Pausini nel nuovo video

Un cantante lirico italiano di grande successo che vive a Barcellona, la voglia di mettersi in gioco e la partecipazione quasi per scherzo ad un talent televisivo su consiglio della Pausini con un risultato quasi grottesco attraverso i feedback dei giudici.

C’è tutto questo nel nuovo video di Davide Celiento dal titolo SOS Laura che anticipa il disco in uscita il prossimo 5 luglio. In un’epoca di fuga di talenti, nessuna meritocrazia ed incompetenti che diventano giudici, Celiento ci prova con la forza delle idee e della la sua storia di caduta e riscatto, in un album che non ha budget, si chiamerà Low Budget appunto, ma che è sorretto solo dall’enorme passione e forza di volontà di un artista vero.

