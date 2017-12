Darlin’ è il titolo del nuovo singolo di Batà Ngoma

Nuovo singolo appena pubblicato per il progetto Batà Ngoma, dal titolo Darlin’, scritto e prodotto dal polistrumentista ed artista poliedrico, Paolo Bianconcini.

Il progetto in bilico tra reggae e ritmi afrocubani sarà distribuito in tutto il Mondo attraverso Native Division Records il prossimo 22 dicembre.

Darlin’ è un brano reggae solare ed ispirato che non rinuncia ad un senso di intima malinconia che viene rappresentata per immagini attraverso il videoclip a cartone animato prodotto da 56K Production. Tinte romantiche e sognanti che accompagnano l’ascoltatore in un mondo a colori pastello, dove la spiritualità di Batà Ngoma racconta in note e immagini, una fiaba semplice e potente perché viene diritta dal cuore.

Ecco il link a Darlin’

Per maggiori informazioni



www.batangoma.it

www.facebook.com/BataNgoma

www.facebook.com/NativeDivisionRecords

www.volcanopromotion.com

Pubblicata il 30/11/2017