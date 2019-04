Dark Novel, dal 23 aprile “Legacy Mixtape Vol.2″ in free download

Dark Novel è una crew romana fondata nel 2016 e composta da Norie – Davide Silla (MC, leader, fondatore), Shinigami – Leonardo Silla (MC, fondatore), T-Boss – Antonio Pannacci (producer, fondatore), D-Art – Emanuele Trifelli (MC) e Lollo il porco – Lorenzo Pomponi (producer). Il primo lavoro della formazione è “Legacy Mixtape Vol. 1”, dieci tracce accompagnate dal singolo e video “Dannazione”.

Il secondo volume di Legacy Mixtape è disponibile in free download da martedì 23 marzo dal sito ufficiale della band www.darknovel.it. Legacy Mixtape Vol.2 contiene venticinque tracce tra skit e canzoni per oltre un’ora di musica. La pubblicazione è accompagnata dal singolo e video “Dardi d’Agonia” che vede la collaborazione del rapper Grezzo.

Il disco è stato registrato al Dark Novel studio e mixato da Noire e Squarta al Rugbeats Studio.

tracklist

01 – Intro (by Lollo il porco)

02 – Testa centrale dell’Hydra pt.2 – Shinigami feat.Musashi

03 – Scaramuccia – Noire & Shinigami

04 – Le melodie del corvo – D-Art

05 – Dardi d’agonia – Noire, Grezzo, D-Art, Shinigami (prod. T-Boss) scratch Clas K

06 – Le mille arti di Lollo il porco – Shinigami

07 – Mano – D-Art, Noire, Musashi, Shinigami (prod. Mr. Trinky)

08 – Nancy – Noire (prod. T-Boss)

09 – Trierequiem alquanto al quarto arto – Shinigami

10 – Stanza – Noire & Shinigami feat. evraleL (prod. T-Boss)

11 – Skit Near

12 – Urobros.2 – Noire & Shinigami

13 – Skit 16 Barre

14 – La solitudine del lupo – 16 Barre

15 – Bordeaux – Shinigami

16 – Regina di cristallo – D-Art

17 – C’amarezza… – Noire & Shinigami

18 – Latenza – Noire

19 – Smettetela subito – Red Mikami & Shinigami

20 – Autodistruzione – Gabs, D-Art, Noire, Shinigami, Shekkero

21 – Confessione pt.2 – D-Art, Noire, Shinigami

22 – Minos blu – Shinigami

23 – Toluca – Noire

24 – PT.2 – Director’s cut – Shinigami

25 – Outro (by Gakuto)

GUARDA IL VIDEOCLIP “DARDI D’AGONIA”

Pubblicata il 23/04/2019