Dark Lite fuori con il rap in “4 Languages”

4 Languages è l’ultimo singolo del rapper italo-belga Dark Lite. Un brano scritto in 4 lingue e registrato a Milano nello studio di Bassi Maestro, una leggenda del rap italiano.

Nato da padre italiano e madre belga, Dark Lite è sempre stato appassionato di musica. Ispirato dalla cultura hip hop americana, comincia a registrare canzoni nel 2011. La sua priorità, però, era finire il suo percorso universitario: perciò ha potuto consacrarsi unicamente alla musica solo da fine 2015.

Il suo primo EP, intitolato Phoenix EP e uscito nel 2016, è stato molto importante per la sua crescita artistica: gli ha permesso di imparare a scrivere e rappare con stile e originalità.

Subito dopo l’uscita del suo EP, Dark Lite lasciò il Belgio per trasferirsi a New York e registrare il suo primo album intero, intitolato From Belgium to New York. Circondato da ottimi tecnici del suono, tra cui Blue (vincitore di un Grammy Award), Dark Lite è migliorato tanto. Il messaggio più importante di questo album, uscito nel 2017, è molto positivo e incita gli ascoltatori a realizzare i propri sogni.

Il nuovo brano 4 Languages, è un brano originale, registrato in 4 lingue, inglese, francese, olandese e italiano, le lingue che sa parlare l’autore Dark Lite ed è stato registrato in Italia da Bassi Maestro.

«Non mi piace fare due volte la stessa cosa. – spiega Dark Lite – Il mio album uscito l’anno scorso è molto hip hop, questo brano qui è molto particolare e originale. Il mio prossimo singolo, che esce tra qualche settimana, è più pop/funk. Mi piace fare le cose diversamente e provare ad essere originale»

4 Languages è disponibile sui migliori digital stores e su youtube dove potete trovare il videoclip che accompagna il brano.

Pubblicata il 30/07/2018