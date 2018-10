Dark Age, nuovo singolo dei Voices From Beyond

I Voices From Beyond rendono da oggi disponibile sul canale YouTube della Volcano Records “Dark Age”, una vigorosa anteprima del loro secondo album, in uscita ad ottobre in versione fisica e digitale. Non perdetevi questo nuovo lavoro Made in Italy, frutto dell’impegno di una band che fa dell’heavy metal più aggressivo il suo marchio di fabbrica!

Ecco il link per lo Static Video di Dark Age:

Pubblicata il 30/09/2018