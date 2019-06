Daniel Mendoza – Colpa di Freud

Inaspettatamente e a oltre tre anni di distanza dal quarto disco ufficiale, Daniel Mendoza, noto artista e produttore capitolino, pubblica un singolo dal titolo Colpa di Freud.

Probabile anticipazione di un disco di cui non si hanno notizie, quello che é sicuro é il manifesto artistico contenuto indirettamente nel brano. Nel singolo é presente un rinnovamento stilistico verso un mood più indie.

Sebbene il contenuto mantenga la sua matrice culturale, la scelta linguistica si avvicina di più a un pubblico generico. Il rap più aggressivo e tagliente di Daniel Mendoza lascia quindi spazio a un rap più melodico che non rinnega la radice Hip Hop ma la rielabora in chiave moderna trasformandosi in una sorta di cantautorap.

Il pezzo è un’analisi attenta delle difficoltà personali ad esprimere sentimenti e della consapevolezza che per essere migliori è necessario trovare un equilibrio in tutto.

Colpa di Freud, uscito in anteprima su Spotify, é ora disponibile anche su youtube supportato da un video diretto da Virginia Pavoncello (Second life videos) che racconta mataforicamente l’attesa.

Il brano é elegante e in pieno stile soul. Daniel Mendoza é posato, ammaliante e incisivo. Il suo stile unico si avvalora in questo caso di uno spiccato senso estetico creando un atmosfera chilled.

Link Video :

https://www.youtube.com/watch?v=DLQ0u1oIMAo

Pubblicata il 17/06/2019