DALL’AUSTRALIA ARRIVA STRAWBERRY FIELDS, IL NUOVO SINGOLO DEI MAN CITY SIRENS!

“La forza dei Man City Sirens è la capacità di fondere la ricercatezza e la profondità dell’opera con la spensieratezza della popular music, di ricordare la scena delle grandi band del passato mantenendo la freschezza dell’indie rock contemporaneo.”

Beatrice Forzan, Incipit Mag

Areasonica Records presenta una nuova uscita in arrivo direttamente dall’Australia: Strawberry Fields, il nuovo singolo dei Man City Sirens - accompagnato dal videoclip - terzo estratto dal fortunato album Avalanche Of Debutantes!

Dopo le heavy rotation e gli inserimenti in playlist sulle radio di tutta Italia, tanti sono stati in questi mesi i pareri positivi delle testate di settore ricevuti dagli australiani Man City Sirens: Priscilla Marvel di Live Music Lombardia ha definito le loro canzoni “Molto ben orecchiabili, ma non per questo banali. [...] Si percepisce la rabbia, un certo nervosismo, ma anche dolcezza e malinconia. Sentiremo ancora parlare di questa band“ mentre Maria Di Gaetano di Given To Rock ha definito l’album come “un ‘capriccio controllato’ dove i vari generi confluiscono in un una linea melodica e ben sintetizzata”.

Adesso la band di Melbourne torna con il suo terzo singolo Strawberry Fields, un brano dal mood nostalgico che fonde indie rock e pop, impreziosito da suoni decisi e d’impatto, una critica all’egoismo e all’individualismo esasperati, un invito alla condivisione dei semplici piaceri della vita. Date un’occhiata al videoclip su Youtube, sintonizzatevi e godetevi Strawberry Fields: il nuovo singolo dei Man City Sirens è in radio!

Pubblicata il 10/11/2017