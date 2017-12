DALLA FINLANDIA ARRIVA IL PROGETTO HUMAN TRICKS: VIA AL LANCIO DEL NUOVO ALBUM TARGATO AREASONICA RECORDS!

Un novembre che si chiude con il botto per l’etichetta Areasonica Records: Human Tricks, primo progetto solista del finlandese Samppa Siurala, approda ufficialmente sul mercato discografico insieme all’omonimo disco e al primo singolo estratto Not With These Dreams!

Dopo la militanza nella band hard rock degli Spirit&Sons, la realizzazione di alcuni brani entrati a far parte della colonna sonora di giochi per XBOX e Kinect e le numerose esibizioni live nei music club più celebri di Helsinki - primo fra tutti il leggendario Semifinal - Samppa si trasferisce in Italia e si lascia ispirare dalla poetica e dal way of living nostrano per realizzare il progetto Human Tricks.

Entrate già in radio su diverse emittenti italiane, Radio Sound City e Ballando Web Radio tra le altre, le tracce di Human Tricks sono ballate che parlano d’amore, di sogni che si realizzano, attraverso testi genuini e melodie d’impatto: costruito spaziando dalle armonie più rilassate del romantic pop fino ai ritmi trascinanti della dance, il disco è una collezione di piccoli grandi momenti di vita quotidiana.

Il lancio di Human Tricks è accompagnato dal primo singolo Not With These Dreams e dall’emozionante e coinvolgente videoclip, interamente girato a Bologna per la regia di Oscar Serio con la partecipazione di Martina Sacchetti: il brano è un racconto intimo e personale, uno sguardo sul sogno dell’autore di fare della musica non solo un lavoro ma una ragione di vita. Per dirlo con le parole di Samppa: “It’s a very personal song for me. It is about daring to go after your dreams and being true to yourself. It’s my story – and I know it’s a story I share with many, many others.”

Pubblicata il 30/11/2017