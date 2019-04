Da Torino tornano gli Overclank: fuori Bad Attitude, videoclip d’anteprima che anticipa l’uscita del loro nuovo album, già in pre-order su iTunes.

Dopo un lungo periodo di composizione, produzione e registrazione, i giovani torinesi Overclank tornano sulle scene con Bad Attitude, singolo d’anteprima accompagnato dal videoclip su youtube che anticipa il lancio del loro nuovo album Frames, edito da Areasonica Records, in uscita nel mese di giugno ma già da oggi disponibile in pre-order su iTunes!

La band torinese torna sul mercato discografico italiano dopo un ottimo esordio radiofonico conquistato con l’uscita del precedente EP That’s It!: un percorso artistico maturato e ragionato non solo in studio ma soprattutto sui palchi di tutto il mondo, primi fra tutti quello del “Waterhole” di Amsterdam, quello del “Tour Music Fest” e quello dello Yeep Music Festival dove la band si ritrova vincitrice.

Qualche indiscrezione su Frames è già trapelata: dodici le tracce, esperienze di vita disseminate come pezzi di un puzzle, un lavoro che si fa sintesi di un sound più contemporaneo rispetto al disco precedente, un rock incisivo ma mai banale incontra un post grunge dalle ispirazioni più melodiche, coinvolgente e sostenuto da vocalità piacevoli e graffianti.

Bad Attitude la trovate su Spotify ma non fatevi scappare Frames: potete già prenotarne una copia, lo trovate in pre-order su iTunes!

Pubblicata il 17/04/2019