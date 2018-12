Da Los Angeles arriva l’italiana Anna.Lee

Annalisa (aka Anna.lee) è una cantante e ballerina di danza araba di origina italiana. Lead singer di vari gruppi di rock alternativo dal 2000 al 2011, Anna.lee comincia la sua carriera da solista nel 2012, lanciando il suo primo album, prodotto da Nock Music, Electro Renaissance, nel 2016 ed un nuovo singolo, Origin, nel 2017.

I singoli Dancing, Vampire Love e Origin riscuotono particolare successo.

Ora Annalisa vive a Los Angeles, dove esplora il nuovo mondo e nuovi mondi sonori.

Anna.lee sta preparando un nuovo album, intitolato Acrotopia, una collezione di pezzi ipnotici, molto contemporanei ma allo stesso tempo reminiscenti di altri mondi ed altri tempi.

La sua formazione decennale in danza araba sta portando Anna.lee in una nuova direzione, dove suoni electro-rock si mescolano con atmosfere e strumenti mediorientali.

La passione di Annalisa per la natura e gli animali la porta ad aggiungere a questo nuovo progetto tematiche rivolte verso il futuro, un futuro verde e speranzoso, lontano dalle paure distopiche o dalle utopie irraggiungibili: Acrotopia come la possibilità di un vivere più “in alto”, più elevato.

Il tema ambientalista è già iniziato nel suo ultimo lavoro, un EP acustico, Once They Were, uscito ad ottobre, dove ogni pezzo è dedicato ad un animale estinto.

Anna.lee continua ora con questa ricerca, esplorando modi diversi per dar voce a madre natura, mescolando i suoni più freddi, oscuri, maschili e contemporanei con antichi strumenti ed una voce calda, accogliente, atmosfere femminili e senza tempo.

Anna.lee è ora determinata ad esplorare in musica la relazione tra Natura e Cultura, cosa significa essere donna, o artista, o umano, o animale in un’era inevitabilmente tecnologica.

Aspettando Acrotopia, per ora potete ascoltare le melodie calde e dolci dell’acustico Once They Were, il singolo Origin e l’album Electro Renaissance, tutti disponibili su BandCamp, Spotify, iTunes e Soundcloud. Stay tuned!

Social e Contatti

www.annalee-music.com

https://annaleemusic.bandcamp.com

https://soundcloud.com/anna-lee-music

https://www.facebook.com/annaleepage/?fref=ts

https://twitter.com/Anna_Lee_music

https://www.youtube.com/channel/UCMASM9W077zP_j8y6X261_w

https://annaleemusic.bandcamp.com/album/origin-single

https://annaleemusic.bandcamp.com/album/once-they-were-acoustic-ep-anna-lee-mariajos

Pubblicata il 17/12/2018