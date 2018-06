Da Chicago, gli italoamericani Marshfieldz pubblicano “Etched”

I Marshfieldz sono un gruppo di Alternative Indie Rock con base a Chicago che suonano insieme da oltre 20 anni. Tre dei componenti della band sono italiani di prima generazione provenienti dalla Calabria, dall’Abruzzo e dalla Sicilia.

Le canzoni dei Marshfieldz parlano della vita in un modo molto originale che entra nel profondo dell’anima dell’ascoltatore.

ETCHED è il titolo del singolo e video uscito a fine 2017, è un brano che parla di quando si perde qualcuno di speciale ma per fortuna ti rimangono tutti i bei ricordi dei momenti vissuti insieme. È una ballata molto coinvolgente, emozionante e profonda. Etched presto sarà ripubblicato in una nuova versione interpretato da un noto cantante lirico italiano di cui ancora la band non vuole svelarne il nome.

Guarda il video qui: https://youtu.be/YnQWjASMouU

I Marshfieldz, che attualmente stanno registrando presso gli Stonecutters Recording Studio, di Chicago (Illinois) hanno pubblicato, oltre a Etched, anche i singoli Amy e Hollywood Boulevard.

I loro brani sono tutti disponibili sulle migliori piattaforme digitali di streaming e download e sono passati su diverse stazioni radio di musica Indie.

Link

https://open.spotify.com/search/results/marshfieldz

https://youtu.be/YnQWjASMouU

https://itunes.apple.com/us/album/etched-single/1318340612

https://www.reverbnation.com/marshfieldz

Pubblicata il 04/06/2018